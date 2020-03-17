Карантин из-за коронавируса в Киеве вызвал очередную волну скупки продуктов в магазинах. Если на прошлой неделе жители города судорожно покупали туалетную бумагу, горох и гречку, то теперь очередь дошла до консервов, овощей и мяса.

Так, в "Ашане" на Позняках в Дарницком районе жители скупили тушенку и различные консервы, сообщает корреспондент "Страны".

На полках уже нет лука, картошки и мяса.

Фото: Страна.ua

Ранее мы сообщали, что в рамках борьбы с коронавирусом в Киеве закроют метрополитен. Эта мера будет введена в действие уже сегодня, в 23:00.

Напомним, что Зеленский призвал Кабмин ограничить экспорт продуктов.

Также мы писали о том, что столичные рестораторы, которых закрыли на карантин, рассказали "Стране", что будет с их бизнесом.