После гречки киевляне бросились скупать консервы, картофель и мясо. Фото пустых полок "Ашана"
Карантин из-за коронавируса в Киеве вызвал очередную волну скупки продуктов в магазинах. Если на прошлой неделе жители города судорожно покупали туалетную бумагу, горох и гречку, то теперь очередь дошла до консервов, овощей и мяса.
Так, в "Ашане" на Позняках в Дарницком районе жители скупили тушенку и различные консервы, сообщает корреспондент "Страны".
На полках уже нет лука, картошки и мяса.
Фото: Страна.ua
Ранее мы сообщали, что в рамках борьбы с коронавирусом в Киеве закроют метрополитен. Эта мера будет введена в действие уже сегодня, в 23:00.
Напомним, что Зеленский призвал Кабмин ограничить экспорт продуктов.
Также мы писали о том, что столичные рестораторы, которых закрыли на карантин, рассказали "Стране", что будет с их бизнесом.