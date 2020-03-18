В редакцию "Страны" попал приказ главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко под номером 220 от 17 марта 2020 года о мероприятиях по противодействию коронавирусу. "Страна" выяснила, что руководство предписало делать полицейским.

В связи с пандемией коронавируса для всего личного состава полиции введен запрет на отпуска, а тех, кто уже находится в отпуске, отзывают обратно на службу. Исключение сделано лишь для тех, кто находится в отпуске по уходу за ребенком.

Для всех полицейских вводится рабочая шестидневка, а длительность рабочего дня может увеличиться до 12 часов.

При НПУ разворачивается межведомственный Ситуационный центр по борьбе с коронавирусом, в котором будут координироваться действия с представителями всех служб - от Минздрава до ГСЧС. Такие же межведомственные центры будут организованы при всех областных управлениях полиции.

Особое внимание предписано уделять сбору информации о местах проживания украинцев, вернувшихся из стран, где больше всего зараженных коронавирусом.

Также глава полиции предлагает передать в подчинение НПУ на время ЧП частей Национальной гвардии. Национальная гвардия и полиция будут осуществлять усиленное патрулирование, не допуская массовые скопления граждан. О борьбе с возможным мародерством в приказе прямо не сказано, но это следует из предложения усилить НПУ частями Нацгвардии.

К слову, киберполиция займется отслеживанием спекулятивных сделок, прежде всего объявлений о продаже масок, лекарств и антисептиков в интернете.

Сотрудникам полиции предписано посещать квартиры и дома пожилых одиноких граждан, инвалидов и граждан, вернувшихся из "неблагополучных" государств с целью оказания им помощи и выявления заболевших.

Также планируется организация карантинных мест лечения для заразившихся коронавирусом в местах лишения свободы.

Полицейские должны теперь более активно отслеживать случаи спекуляции и контрабанды антисептиков, масок и лекарств.

В полицейских подразделениях предписано через каждые три часа проводить дезинфекцию присутственных мест, а также дверных ручек, кнопок сигнализации, компьютеров и офисной техники.

Полицейских, которые по роду службы не участвуют у охране общественного порядка, рекомендовано перевести на дистанционную работу. Прием граждан начальством также запрещен – жалобу или обращение теперь можно подать лишь по почте или в электронном виде. Совещания в любых подразделениях полиции также приказано заменить на видеоконференции по скайпу или другим интернет-программам.

К слову, сегодня поздним вечером, после выхода приказа главы НПУ, во всех областных управлениях состоялись совещания по реализации мер, предписанных руководством полиции.

Ранее "Страна" публиковала список ограничений, которые вступили в силу в Украине с 17 марта после введения тотального карантина.

Мы также следим за ситуацией в областях и столице после введения ограничительных мер.