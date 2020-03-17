Во вторник, 17 марта, вечером цены на нефть эталонных марок не показывают единой динамики. При этом стоимость Brent начала снижаться после подъема в первой половине дня.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:25 по Киеву составляет $30,01 за баррель, что на $0,04 (0,13%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Фьючерс на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,23 (0,80%) - до $28,93 за баррель.

Трейдеры готовятся к существенному падению спроса на нефть в связи с распространением в мире коронавируса COVID-19, пишет MarketWatch. В то же время ценовая война на нефтяном рынке, которую Саудовская Аравия объявила России в ответ на срыв сделки ОПЕК+, как ожидается, увеличит предложение.

США приняли решение о пополнении Стратегического нефтяного резерва. Другие страны и компании также планируют пополнить свои резервы на фоне снижения цен.

Развивающиеся страны могут столкнуться с падением нефтегазовых доходов на 50-85% в 2020 году, до минимального уровня за последние двадцать лет, предупредили глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль и генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в совместном заявлении по итогам телефонного разговора.

"Это будет иметь значительные социальные и экономические последствия, особенно для государственного сектора в таких жизненно важных секторах, как здравоохранение и образование", - отмечается в сообщении на сайте ОПЕК.

В понедельник ряд стран усилили меры по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19. ЕС на видеоконференции "Группы семи" предложил "временно воздержаться от необязательных поездок в ЕС для того, чтобы не способствовать распространению коронавируса", сообщила председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ограничение предлагается ввести на 30 дней.

Канада закрывает границы для тех, кто не является жителями страны, с целью сдерживания распространения коронавируса нового типа (COVID-19), заявил в понедельник премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Введение карантина означает, что мировой спрос на топливо сильно пострадает, и это накладывается на шок предложения, - отмечает аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дар, которого цитирует Bloomberg. - Это совпадение является наихудшим сценарием для нефти".

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп приказал купить для стратегического запаса огромные объемы нефти пока цены на нее низкие.

Также мы сообщали, что цены облигаций нефтегазовых компаний США падают, что может привести к их дефолту.