Сегодня в Москве на 77-м году жизни скончался писатель и политик Эдуард Лимонов.

Это неординарная личность на идейном небосклоне России и всего бывшего СССР. И не в малой степени для Украины, где у него жили родители. Въезд Лимонову сюда запрещен с 1999 года.

Причиной стало не творчество писателя, а его политические взгляды. Он исповедовал радикальную идеологию национал-большевизма.

Успел Эдуард Лимонов отбыть свой срок и в России, где сидел по "политической" статье - по сути, за подготовку вооруженного восстания.

Известен же он у нас стал в 90-х, после публикации в бывшем СССР автобиографического романа "Это я - Эдичка", в котором рассказал о своей эмигрантской жизни в США.

Книга в те годы стала холодным душем для многих, веривших в райскую жизнь на Западе.

"Страна" впомнила о жизни и судьбе неординарного писателя из Харькова.

Причины смерти

О смерти Эдуарда Лимонова сообщил депутат Госдумы от КПРФ, писатель Сергей Шаргунов. Лимонов умер вечером 17 марта в московской больнице. Ему было 77 лет.

"Он до последнего был на связи, разговаривал, с ним можно было списываться. Оставался в здравом и ясном уме" - рассказал Шаргунов. При этом он не стал вдаваться в детали. Смерть подтвердил и помощник Лимонова.

По данным Mash, Лимонова госпитализировали 15 марта в частную клинику. Сегодня он перенес сразу две операции. У него начались проблемы с горлом, потом пошло воспаление. По информации издания, писатель долго боролся с онкологией.

Портной и поэт из Харькова

Настоящее имя Лимонова - Эдуард Вениаминович Савенко. Он родился в Дзержинске, его отца-военного перевели ненадолго в Ворошиловград (Луганск), а потом – в Харьков. В итоге, там прошли его детство и юность. Лимонов жил там до 1964 года.

В Харькове Лимонов был вхож в криминальную среду, взламывал квартиры, работал разнорабочим, грузчиком. При этом поступал в Пединститут и писал стихи.

В первой украинской столице Лимонов сменил множество профессий, включая портного - и впоследствии, по его словам, шил джинсы всей советской интеллигенции, включая скульптора Неизвестного и поэта Окуждаву.

В юности участвовал в забастовке рабочих против снижения расценок.

С Харьковом связано несколько произведений Лимонова, написанных еще при СССР - "У нас была великая эпоха", "Подросток Савенко". Там он описывал жизнь харьковской окраины глазами подростка.

Разочарованный эмигрант

В 70-х Лимонов уже проживает в Москве и вливается в диссидентскую тусовку. Там и берет себе знаменитый псевдоним. В 1974 году уезжает из СССР - как сам он говорил, под давлением КГБ, который предлагал сотрудничать, а при отказе - уезжать.

В итоге будущего писателя лишили гражданства.

Однако, уехав в Америку, Эдуард и там пришелся не ко двору. Работая в эмигрантской газете "Новое русское слово", он обличал капитализм и американские порядки. За сотрудничество с местными коммунистами даже ходил на допрос в ФБР. А после статьи "Разочарование" был вообще уволен из газеты: материал опубликовали в СССР как доказателство загнивания Запада.

В 1976 году Лимонов приковал себя наручниками к офису The New York Times, требуя опубликовать свои статьи. В целом США оказались для Лимонова действительно разочарованием: оно сквозит в каждом слове главного его романа - "Это я, Эдичка", написанного тогда же в Нью-Йорке.

Здесь же Лимонов переживает и серьезную личную драму - разрыв с женой Еленой Щаповой, которая занимает одно из главных мест его центрального романа.

Лимонов и его знаменитый борщ из романа "Это я - Эдичка". Рядом - Елена

В 1980 году писатель уезжает во Францию, где издает "Это я Эдичка". А заодно и работает в печатном органе местной компартии - журнале "Революсьон". В 1987 году получает французское гражданство.

В целом Западу Лимонов принес больше головной боли, чем собственно Советскому Союзу. Наоборот, в конце 80-х годов голосов Лимонова звучал резким диссонансом с другими писателями-эмигрантами.

Лимонов пытался объяснить советским людям, что Запад - это не только 20 сортов колбасы в каждом магазине, но и куча проблем. И далеко не все из того, что рассказывала о капитализме советская пропаганда является выдумкой.

Возвращение в Россию

В начале 90-х Лимонов получает советское гражданство и едет домой. Павда, вскоре СССР распадается. Уже в новой России писатель становится ярым противником президента Ельцина, которого обвинял в развале Союза и в предательстве интересов страны в угоду Западу. В 93-м году он был на баррикадах вокруг Верховного Совета, который Ельцин расстрелял танками.

Тогда же появляется и его Национал-большевистская партия. Ее печатным органом становится газета "Лимонка", которая активно распространялась и в Украине. "Нацболы" появляются и в нашей стране. Они называют себя одновременно ультраправыми и "бесконечно левыми". На их флаге - серп и молот в характерном белом круге и на красном фоне, что копировало знамя Третьего рейха.

Национал-большевики были пионерами уличных акций - они бросали яйца в чиновников на пресс-конференциях, врывались в государственные учреждения и вывешивали на них красный флаг. В августе 1999 года члены НБП захватили башню клуба моряков в Севастополе. За что Лимонову запретили на десять лет въезд в Украину.

Он и ранее выступал в Севастополе на митингах, где называл его русским городом, святыней истории России.

В начале 90-х лидер "нацболов" отправился воевать в Боснию на стороне сербов против хорватов (ранее он воевал в Абхазии и Приднестровье). Свои впечатления о той войне он описал в книге "Смрт" (смерть по сербски). После возвращения был обвинен за создание незаконных вооруженных формирований и три года провел в изоляторе "Лефортово". Впоследствии обвинение было снято.

От этой отсидки у Лимонова остался сборник очерков "В плену у мертвецов".

В 2007 году его партия в России была запрещена и сменила название на "Другая Россия". После заключения Лимонов ходил на "Марши несогласных", которые собирала либеральная оппозиция против Путина.

Однако в 2011 году между ним и прозападными либералами начался разлад. Который окончательно закрепился к моменту Евромайдана и аннексии Крыма.

Лимонов и Украина

События Евромайдана писатель принял резко негативно, поддерживал "Беркут", а затем - и переход Крыма в Россию.

"Разонравился части общества Янукович? Или более тайные причины? Сели на Майдане, на непонятные чьи-то деньги кашу с тушенкой и борщи три месяца поедают. Никто нам честно не сказал, на чьи деньги поедают, кто их кормит, а ведь это самое важное. Кто кормит, тот и организовал Майдан. Интересно, кто же этот благодетель и на каком языке он говорит? Янукович между тем достал денег, чтобы как-то кормить переживающую кризис Украину. Ну дороден, ну толст, может быть, ну флегматик, ну трусоват, но ведь достал. Для страны. Три миллиарда уже получил, зарплаты бюджетникам заплатили. А чего достали для народа Кличко, Яценюк, Тягнибок? Они для Майдана достали борщи и кашу с тушенкой. Но народу-то на Украине под 50 миллионов, а на Майдане всего тысячи, по воскресеньям больше", - говорил он.

После начала войны на Донбассе бывшие члены НБП, а ныне - "Другой России" отправились воевать на Донбасс в составе так называемых "Интербригад". Один из их представителей - еще один писатель, Захар Прилепин. А также темнокожий "нацбол" Бенес Айо, "Черный Ленин", которого Россия едва не выдала недавно Украине.

Сам Лимонов в боевых действиях участия не принимал. А буквально в январе 2020 года посетил Донецк. И отозвался о его перспективах довольно нелестно.

"Для Москвы — ДНР и ЛНР — обуза, Москва хотела бы избавиться от тяжести донецких республик. На Украине их тоже не хотят, а присоединить к России их — Россия боится укоризны Запада. Луганск и Донецк под сапогом Москвы, им бы расширять русскую революцию, сделать ряд шагов в Харьковскую область, но им Москва не велит и у самих желания нет. Захапали собственность — теперь будут жить как Приднестровская республика — скучно и долго, и низачем", - заявил Лимонов.

Шесть подруг. Личная жизнь Лимонова

Первой его гражданской женой была художница Анна Рубинштейн. В 1990 году она повесилась.

Второй гражданской женой стала манекенщица и литератор Елена Щапова - о ней мы говорили выше. С ней Лимонов эмигрировал в США, где она стала первой русской моделью в Нью-Йорке. Щапова и Лимонов венчались в 1973 году.

Третьей избранницей писателя стала Наталья Медведева - модель и певица из русского ресторана в Лос-Анджелесе. Они поженились в 1983 году и прожили более 10 лет. В 2003 году она умерла в Москве.

Эдуард Лимонов и Наталья Медведева

Четвертой неофициальной женой стала Елизавета Блезэ, моложе Лимонова на 30 лет. Они прожили вместе три года. В 2011 году 39 -летняя Елизавета Блезэ умерла. По словам лидера нацболов, из-за наркотиков.

Эдуард Лимонов и Елизавета Блезэ

Также у писателя был роман с Настей Лысогор, с которой они прожили 7 лет.

Последней супругой Эдуарда Лимонова была Екатерина Волкова, которая младше политика на 30 лет. Она родила ему сына Богдана (2006 года рождения) и дочь Сашу (2008 г.р.).

Лимонов и Волкова

Пара рассталась, когда Екатерина была беременна второй дочкой.