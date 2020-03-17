Во вторник, 17 марта, из-за осложнений после операции умер российский писатель Эдуард Лимонов. Ему было 77 лет.

Об этом сообщил телеграм-канал Mash, также эту информацию подтвердил депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов.

"Как сообщили нам его представители, в последнее время политик болел. Сегодня перенес сразу 2 операции. Начались проблемы с горлом, потом пошло воспаление, великий писатель умер", - говорится в сообщении.

Фото: t.me

В последней записи в "Живом журнале" сам писатель не жаловался на здоровье, а лишь анонсировал выход новой книги. 14 марта он рассказывал подписчикам, что заключил договор на выпуск произведения под названием "Старик путешествует".

Напомним, что до этого скандальный писатель Эдуард Лимонов угодил в клинику.

Также мы писали о том, что Лимонов заявлял Дудю, что Россию ждет много крови.