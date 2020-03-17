В среду, 18 марта, в Украине ожидается солнечная погода без осадков. Ночью и утром в западных, северных и центральных областях местами туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют ветер переменных направлений, 3-8 м / с; в юго-восточной части - северо-восточный, 7-12 м / с.

Температура воздуха ближайшей ночью будет колебаться от -3 до +2 градусов. В восточных региогнах, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ночная температура опустится до -7. Днем воздух прогреется до +7-12 градусов, в западных областях - до +15.

Фото: facebook.com

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