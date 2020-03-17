Опубликован полный список стран, которые Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) полностью или регионально не рекомендует посещать из-за распространения коронавируса.

Соответствующий список приведен на сайте Daily Star.

На данный момент в список внесены 53 страны, в частности Аргентина, Албания, Китай, Кипр, Чехия, Дания, Доминиканская Республика, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Гватемала, Гондурас, Индонезия, Италия, Ямайка, Кения, Косово, Латвия, Либерия, Литва, Малави, Мальта, Марокко, Монголия.

Кроме того, там числятся Норвегия, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Сан-Марино, Сьерра-Леоне, Словакия, Испания, Шри-Ланка, США, Вьетнам, Панама, Черногория, Португалия, Румыния, Мьянма, Тимор-Лешти, КНДР, Южная Корея, Белиз, Сальвадор, Боливия, Колумбия, Эквадор, Суринам, ЮАР, Эстония, Гана, Малави.

В ВОЗ посоветовали путешественникам проверять актуальные списки перед поездками и, по возможности, не выезжать в регионы с нестабильной эпидемиологической ситуацией.

Напомним, по последним данным, во всем мире коронавирусом заразились 182,4 тысячи человек, более 7,1 тысячи умерли, а 79,4 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

Как сообщалось, в ВОЗ разделили страны на четыре группы в зависимости от заболеваемости коронавирусом и дали рекомендации властям.

Также мы писали, что в Институте Коха считают, что эпидемия коронавируса продержится два года.