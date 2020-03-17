Центр общественного здоровья призывает украинцев не спешить самостоятельно себе ставить диагноз в случае заболевания, ведь симптомы коронавируса можно легко спутать с гриппом.

Об этом сообщает ЦОЗ в Facebook.

"Новая коронавирусная инфекция COVID-19 и грипп имеют похожую клиническую картину. В обоих случаях развивается респираторное заболевание, которое может иметь как легкое течение, так и тяжелую форму и даже привести к смерти...Поэтому, в случае появления первых симптомов простуды, делать самостоятельный вывод, что это может быть COVID-19 - не стоит! Ведь шансы заразиться ОРВИ или гриппом - значительно выше", - говорится в сообщении.

В центре говорят, что в период с 1 по 15 марта количество людей в Украине, заболевших гриппом и ОРВИ составляет почти 423 000 человек. А в течение февраля этого года - 959 563 человек. Всего с начала эпидемиологического сезона 63 человека умерли в результате осложнений гриппа.

Фото: facebook.com

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