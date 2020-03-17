Сервис по доставке еды Uber Eats в Украине с 17 по 31 марта будет бесплатно привозить еду из ресторанов в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Для доступа к услуге он разослал своим пользователям специальный промокод бесплатной доставки. Это сделано, чтобы поддержать клиентов во время карантина.

О нововведении сообщает "Интерфакс-Украина".

Кроме возможности бесплатной доставки до дверей, Uber Eats планирует внедрить дополнительный функционал, чтобы сделать процесс заказа еще более удобным.

Для поддержки партнеров в ресторанном бизнесе Uber Eats сделали бесплатной доставку не только в Украине, но и в других странах Центральной и Восточной Европы до конца марта.

"Мы начали информировать пользователей о том, как сделать заказ с бесконтактной доставкой до дверей, а также сделали и саму доставку полностью бесплатной во всех городах, где работает Uber Eats, до конца марта. Для активации бесплатной доставки пользователям нужно будет ввести промокод, который будет разослан письмом и размещен в баннере в приложении Uber Eats", - сказал генеральный менеджер Uber Eats в Северной и Восточной Европе Чарити Саффорд.

По мнению Uber Eats, доставка еды поможет ресторанам выжить в условиях резкого сокращения спроса из-за карантина.

Также сервис позаботился о своих курьерах, проинструктировав их, как уберечься от вируса, основываясь на рекомендациях Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Как сообщала "Страна", в Киеве и других городах Украины на время карантина закрыты все ТРЦ, спортклубы и рестораны.

Мы также приводили мнение столичных рестораторов по поводу такой меры.