Стало известно, что Международный валютный фонд пересмотрел свои условия для Украины. Так, Фонд больше не требует открывать рынок земли.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на источник в украинском правительстве.

"Сегодня утром "Страна" первой написала, что МВФ не дает гарантий кредита, а потому вопрос продажи земли передумали форсировать. Источники в правительстве рассказали подробности, - пишет Telegram-канал "Политика Страны". - По их словам, МВФ снял условие по рынку земли и, по сути, оставил только одно - принять закон, который бы делал невозможным возврат прежним владельцам "ПриватБанка". То есть - Коломойскому.

Но как раз в этом оказалось проблема. Во-первых, Коломойский имеет влияние на несколько десятков депутатов от "Слуги народа", а потому трудно было найти голоса. А во-вторых Зеленский в условиях экономического кризиса и пандемии просто боится ссорится с Коломойским.

По итогу было решено дать отбой по закону о земле (раз он уже ничего не решает) и взять паузу, чтобы подумать, что делать дальше.

"Для кредита МВФ остался один вопрос - "антиколомойский" закон. Но пока не видно, чтоб у власти была воля его принимать", - говорит источник".

Утром "Страна" цитировала слова Давида Арахамии о том, что сегодня за землю голосовать не будут и, возможно в ближайшие недели тоже.

А вчера мы сообщали о встрече на Банковой Зеленского с олигархами, в том числе Коломойским.