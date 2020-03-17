МВФ больше не требует от Украины срочно продать земли. Главное условие для кредита - "антиколомойский" закон
Стало известно, что Международный валютный фонд пересмотрел свои условия для Украины. Так, Фонд больше не требует открывать рынок земли.
Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на источник в украинском правительстве.
"Сегодня утром "Страна" первой написала, что МВФ не дает гарантий кредита, а потому вопрос продажи земли передумали форсировать. Источники в правительстве рассказали подробности, - пишет Telegram-канал "Политика Страны". - По их словам, МВФ снял условие по рынку земли и, по сути, оставил только одно - принять закон, который бы делал невозможным возврат прежним владельцам "ПриватБанка". То есть - Коломойскому.
Но как раз в этом оказалось проблема. Во-первых, Коломойский имеет влияние на несколько десятков депутатов от "Слуги народа", а потому трудно было найти голоса. А во-вторых Зеленский в условиях экономического кризиса и пандемии просто боится ссорится с Коломойским.
По итогу было решено дать отбой по закону о земле (раз он уже ничего не решает) и взять паузу, чтобы подумать, что делать дальше.
"Для кредита МВФ остался один вопрос - "антиколомойский" закон. Но пока не видно, чтоб у власти была воля его принимать", - говорит источник".
Утром "Страна" цитировала слова Давида Арахамии о том, что сегодня за землю голосовать не будут и, возможно в ближайшие недели тоже.
А вчера мы сообщали о встрече на Банковой Зеленского с олигархами, в том числе Коломойским.