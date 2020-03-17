Парламент Финляндии во вторник, 17 марта, утвердил предложение правительства ввести в действие законы о чрезвычайных полномочиях, об инфекционных заболеваниях и другие соответствующие акты. С полуночи 19 марта и до середины апреля вводятся ограничения на пересечение границы. Об этом заявили премьер-министр Санна Марин (Canna Marin) и другие члены правительства, передает "Интерфакс-Украина".

Во время чрезвычайного положения будут закрыты все школы, учебные заведения, университеты, вузы прикладных наук, а также народные университеты, обучение будет происходить дистанционно.

Детские сады и учреждения дошкольного образования продолжат работу. Родителям советуют быть дома с детьми, если есть такая возможность.

Выпускные экзамены в лицеях будут проведены в ускоренном режиме.

Количество участников публичных мероприятий будет ограничено до 10 человек. Следует избегать нахождения в общественных местах без особой необходимости.

Закрываются все государственные и муниципальные музеи, театры, Национальная опера, дома культуры, библиотеки, библиотечные автобусы, Национальный архив, помещения для проведения кружков и прочего досуга, плавательные бассейны и другие спортивные учреждения, молодежные клубы.

Запрещается посещение домов для престарелых (запрет не касается близких больных, находящихся в критическом положении).

Лица старше 70 лет обязаны по возможности избегать контактов с другими людьми. Это не касается депутатов парламента, руководства страны и членов муниципальных органов власти.

С учетом международных обязательств в сжатые сроки начнется подготовка к закрытию границ. Пассажирское движение и частные перемещения через границу будут приостановлены, за исключением возвращения в страну граждан Финляндии и лиц с видом на жительство.

Находящимся за границей гражданам Финляндии рекомендуется немедленно вернуться на родину, им не разрешается выезжать за рубеж.

Возвращающиеся из-за границы финны и постоянно проживающие в стране граждане других государств по возвращении домой должны будут провести две недели в условиях, которые соответствуют карантину.

Грузоперевозки продолжатся в обычном режиме.

Оборонительные силы должны обеспечивать возложенные на них обязанности во всех ситуациях. При необходимости они будут привлечены к оказанию поддержки властям.

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