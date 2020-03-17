В Государственном бюро расследований назначен преемник Ирины Венедиктовой, которая стала генеральным прокурором. Выполнять ее полномочия директора ГБР будет Александр Соколов.

Об этом сообщается в Facebook ведомства.

"Александр Соколов приступает к исполнению полномочий с 17 марта 2020 года в соответствии с частью 1 статьи 10, пункта 2 части 4 статьи 10, части 4 статьи 12 Закона Украины "О Государственном бюро расследований", - сказано на странице в соцсети Госбюро.

В биографии Соколова на сайте ГБР сказано, что с 2001 по 2006 годы он был курсантом Института подготовки следственных кадров для СБУ при Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого в Харькове. Следующие четыре года он работал в СБУ в Харьковской области. Затем занимал разные должности в Государственной налоговой службе, МВД и снова в СБУ в Харьковской области.

До назначения он был заместителем директора Государственного бюро расследований.

Напомним, парламент утвердил Ирину Венедиктову на посту генерального прокурора Украины сегодня, 17 марта, на внеочередном заседании.

"Страна" разбиралась, чего от нее ждать на этой должности.