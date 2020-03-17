Границу аннексированного Крыма с материковой Украиной закроют с 18 марта по 1 мая из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщили в "крымском управлении" ФСБ РФ.

"В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, а также в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 16 марта – c 00:00 18 марта 2020 года до 00:00 (по местному времени) 1 мая 2020 года временно ограничен въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства через пункты пропуска через государственную границу, установленные в Республике Крым и Севастополе", - говорится в сообщении.

В частности, в Крым не будет осуществляться пропуск иностранных граждан и лиц без гражданства. Исключением станут представители диппредставительств и консульских учреждений, международных организаций и иных официальных представительств иностранных государств в Российской Федерации, а также члены их семей.



Кроме того, ограничения не распространяются на водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных и морских судов, членов официальных делегаций, лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (имеющих вид на жительство).

"Обращаем внимание на то, что лицам, прибывающим в Российскую Федерацию, необходимо быть готовым к проведению в пунктах пропуска в отношении них необходимых профилактических мероприятий", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 173 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7 тысяч скончались.

Как сообщалось, Украина закрыла границу с аннексированным Крымом до 3 апреля.