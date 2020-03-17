В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" прокомментировали действия президента Владимира Зеленского по введению карантина в связи с распространением коронавируса. По мнению политсилы, их противоречивость говорит о том, что у главы государства нет стратегии борьбы с заболеванием.

Заявление партии по этому поводу опубликовано на сайте "ОПЗЖ".

В "Оппоплатформе" заявили, что "еще 16 марта президент сказал, что, несмотря на карантин, Рада должна работать и принимать надиктованные МВФ законы, обеспечить распродажу украинских земель. А сегодня монобольшинство поддержало решение отказаться от проведения пленарных заседаний на время карантина. Концепция поменялась буквально за одну ночь".

"Подобные политические кульбиты говорят об отсутствии стратегии и просчетах президентского окружения. Внутривидовая борьба между разными чиновниками, группами влияния все чаще подталкивает президента делать поспешные заявления и необдуманные шаги. Становится очевидно, что слова президента Зеленского расходятся с его делами. Подобные метания главы государства в условиях эпидемии и кризиса – прямая угроза национальной безопасности", - заявили в партии.

Причиной провалов Зеленского и его монобольшинства в партии назвали отсутствие реальной программы действий, кадровую чехарду и несоответствие действий задачам развития страны и предвыборным обещаниям самого Зеленского.

По словам представителей партии, украинский народ ждет от власти Зеленского мира, социальной защиты и профессиональной работы для поддержки национальной экономики, а не слепого выполнения требований МВФ.

"Президенту наконец нужно сделать выбор: профессионально выполнять свои обязательства перед народом Украины или окончательно капитулировать перед агентами кредиторов, партией войны и нищеты, которые 5 лет безнаказанно разоряли Украину", - сказано в заявлении.

В "ОПЗЖ" напомнили Зеленскому об ответственности перед Украиной и необходимости начать работать: обеспечить мир на Донбассе, отказаться от антинародных реформ, остановить распродажу страны и украинских земель.

"Сегодня Украине нужны ответственные политики и профессиональные управленцы, а не марионетки кредиторов, зарабатывающие на эпидемиях, войне и нищете", - подытожили в "Оппоплатформе".

Ранее "Страна" цитировала заявление партии, в котором утверждалось, что Зеленский провалил подготовку к эпидемии и теперь хочет ее использовать для продавливания продажи земли.

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