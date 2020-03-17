К вечеру вторника, 17 мрта, курс доллара в обменниках "Приватбанка" повысился до 29,2 грн за единицу американской валюты.

А вот сервис Приват24 предлагает владельцам банковских карт купить онлайн "зеленый" уже дороже - 29,32 грн/$1.

Напомним, во вторник курс доллара в обменниках подобрался к отметке 29 грн/$.

Как сообщалось, в Национальном банке Украины подтвердили нехватку наличной валюты, так как до карантина доллары завозили на самолетах из-за границы.

Также мы сообщали, о заявлении заместителя председателя НБУ Олега Чурич, что Нацбанк уже связался с центробанками Европы и США, чтобы наладить канал поставок иностранной наличности в Украину и уже прибыл первый самолет с долларами.