Киевские перевозчики принимают решения об отмене пригородных рейсов с 18 марта в связи с городскими мерами по карантину из-за коронавируса.

Так, бориспольское АТП "Автосервис" сообщило об отмене с 12:00 завтрашнего дня до 3 апреля перевозок на маршрутах 5 (Борисполь-село Кийлов), 8, 9 (Борисполь-Любарцы), 11 (Борисполь - Процив), 13, 14А (Сеньковка - Киев), 18 (Борисполь-Кириевщина), 23 (Борисполь - Мартусовка), 324 (Процив-метро "Харьковская"), 330К (Нестаровка - Борисполь - Киев), 317, 317А, 753 и 753. То есть, отменены рейсы как по району, так и в Киеве.

О том, что с завтрашнего дня не будет курсировать маршрутка от метро "Героев Днепра" в Бучу пассажиров уже сегодня предупреждают водители.

Также предприятие "Надiя-2000" объявило о приостановке маршрутов 368, 369, 820, 805, 796 и 772 (722).

Фото: Надiя-2000

На сайте Киевской областной госадминистрации появилось распоряжение о мерах по борьбе с коронавирусом, где говорится и о транспортном сообщении. Так, указано о прекращении междугороднего и пригородного сообщения с 12:00 18 марта. Но об этом решении пока мало кто знает, оно спрятано на официальном сайте ОГА в разделе нормативных документов и особо не афишируется.

Отметим, с 18 марта по всей стране вводятся тотальные транспортные ограничения. Согласно распоряжению Кабмина, с 12.00 завтрашнего дня прекращаются все железнодорожные, авиа, а также автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.

Ранее "Страна" разбиралась, как люди смогут добраться из пригорода в столицу после 18 марта.