Цены на лимоны в Украине от начала рабочей недели взлетели на 12-15%. Рост цены обусловлен ажиотажным спросом и падением курса украинской гривни из-за коронавирусного карантина.

Об этом сообщили на сайте крупнейшего оптового рынка "Шувар".

"Цены на лимоны начали очень быстро расти сразу после объявления карантина. Главной причиной этого тренда стало не падение курса гривни, хотя это, безусловно, влияет на цену каждой новой поставки. Значительно большее влияние на цены сегодня делает спрос - если еще неделю назад розничные продажи лимонов происходили преимущественно поштучно, то сегодня все больше украинцев покупают сразу от 1 кг лимонов", - говорит Татьяна Гетьман, руководитель департамента "Аналитика" ОРСП "Шувар".

Продавцы говорят, что это не первая волна подорожания, в феврале цены на лимоны тоже росли, но сегодня процесс происходит очень быстро. По состоянию на 17 марта в терминале оптового рынка "Шувар" лимоны предлагаются по 45-55 грн/кг. В "дешевом" сегменте предлагается продукция производства Турции, более дорогой лимон заезжает в Украину из Испании.

Напомним, что вопреки запрету, в Киеве не закрылись многие объекты сферы услуг и общепит.

Также мы писали о том, что с начала недели украинцы увеличили покупку доллара более, чем в 4 раза.