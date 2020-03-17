В России умерла вдова Юрия Гагарина
На 85-м году жизни скончалась Валентина Гагарина - вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Это случилось сегодня, 17 марта.
Валентина Гагарина (девичья фамилия - Горячева) родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге. В 1957 году вышла замуж за Юрия Гагарина.
После гибели мужа работала лаборантом-биохимиком в лаборатории Медицинского управления Центра управления полетами в Звездном городке. Гагарина написала книгу воспоминаний о супруге - "108 минут и вся жизнь".
Ранее "Страна" писала о том, что на сайте Avito на продажу были выставлены личные вещи космонавта Юрия Гагарина - шлем от его учебного скафандра, поздравительная открытка и фотография.
Также мы сообщали, что в Москве из Музея космонавтики украили барокамеру, в которой тренировался космонавт Гагарин и сдали ее на металлолом.