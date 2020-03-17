САП и НАБУ сообщили о подозрении двум бывшим народным депутатам Андрею Левусу (фракция "Народный фронт") и Александру Черненко ("Блок Петра Порошенко") о подозрение в незаконном получении компенсации за аренду жилья.

Об этом сообщили экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Телеграм-канале.

Как отмечается, действия бывших народных избранников квалифицированы по статье "Злоупотребление властью или служебным положением".

По версии следствия, они получили неправомерную выгоду для себя. Один из подозреваемых — в виде права пользования номером в гостинице "Киев", на что из бюджета потрачено 543,9 тыс. грн с декабря 2014 по декабрь 2017 года.

Второй получил компенсацию в виде денежных средств – в размере 542,78 тыс. грн, которые перечисляли на его карточный счет в течение февраля 2016 - ноября 2018 года.

Правоохранители считают, что таким образом подозреваемые повлекли тяжкие последствия интересам юридического лица публичного права — Управлению делами Аппарата Верховной Рады Украины.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ расследуют с октября 2018 года. До этого НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье 3 экс-депутатам. Всего НАБУ разоблачило несколько десятков экс-депутатов на получении более 10 млн грн компенсации на жилье. Один подозреваемый добровольно вернул незаконно полученную компенсацию в полном объеме – более 360 тыс грн. Еще трое экс-нардепов добровольно вернули около 170 тыс грн компенсации, которую ошибочно получили в 2014-2015 гг. Продолжается расследование других фактов получения экс-депутатами незаконных компенсаций.

Скриншот: t.me/LeshchenkoS/674

Напомним, в декабре прошлого года САП и НАБУ сообщили о подозрении третьему бывшему народному депутату по факту незаконного получения компенсации за съем жилья в Киеве.

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