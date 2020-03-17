В четверг, 19 марта, может быть организована эвакуация украинцев из Чехии. У них появилась потенциальная возможность выехать поездом из чешского города Богумин до польского города Перемышль, а дальше пересесть на поезд "Укрзализныци" и доехать до Львова и Киева.

Об этом сообщает во вторник, 17 марта, Посольство Украины в Чехии на своей странице в соцсети.

Однако уточняется, что дата выезда еще может измениться, а в случае большого спроса возможна организация нескольких рейсов.

"Для определения даты, количества рейсов, а также стоимости билета перевозчик требует знать ориентировочное количество украинских граждан, которые готовы воспользоваться этим предложением", - говорят в посольстве и просят нуждающихся в эвакуации заполнить форму по ссылке.

Посольство Украины в Чехии обещало держать связь с украинцами, которые желают выехать на родину.

"После решения всех технических вопросов Вам будет отправлено подробную информацию о дате, времени и условиях участия в таком рейсе. Большая просьба отзываться только тех, кто действительно готов к такому варианту возвращения в Украину", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что вопросы организации дополнительных авиарейсов еще прорабатываются, но информации от авиаперевозчиков по конкретным датам нет.

Уточняется, что вся официальная информация будет публиковаться на сайте czechia.mfa.gov.ua.

Ранее "Страна" писала о том, что из Польши эвакуации ждут почти 2 тысячи украинцев.

Также мы сообщали, что Мининфраструктуры формирует рейсы для эвакуации украинцев из-за границы после 17 марта.