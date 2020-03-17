Работников стратегически важных для Киева предприятий должны перевозить до рабочего места в период карантина спецтранспортом. В общественном транспорте могут ездить тольео те люди, которым нужно на работу.

Об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.

"Только те люди, которым нужно добраться на работу должны пользоваться общественным транспортом. Кроме того, работников предприятий, которые должны работать в чрезвычайном режиме - это оборонная промышленность, пищевая промышленность, водоканалы, стратегические предприятия, "Киевтеплоэнерго", для них будут разработаны специальные маршруты для подвоза таких работников к рабочему месту с соблюдением всех норм санитарной и эпидемиологической безопасности", - заявил Поворозник.

В то же время, Поворозник добавил, что транспортировка работников к месту работы - ответственность руководителей предприятий, для этого отрабатывается логистика, чтобы эти предприятия работали без сбоев.

По его словам, движение наземного общественного транспорта не меняется. Поворозник надеется, что подавляющему количеству киевлян не понадобятся услуги общественного транспорта.

Кроме того, в маршрутки не будут пускать пассажиров без медицинских масок, а контролировать количество людей в транспорте будет водитель и/или полиция.

Он добавил, что местные госорганы с 18 марта будут работать удаленно.

В 23.00 17 марта в столице закрывают метро, а начнет работу киевский метрополитен с 6 утра 3 апреля. В Киеве должны закрыть все торгово-развлекательные комплексы, кафе, рестораны и т.д.

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