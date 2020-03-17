С 18 марта Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения временно запретит посещать зону отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения для посетителей до окончания карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства.

"С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции Covid-19, учитывая решение правительства и рекомендации МЗ, в ГАЗО было принято решение с 18 марта временно остановить посещения зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения для посетителей до окончания карантина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые заявки на посещение рассматриваться не будут, а работа сопровождающих лиц на период карантина будет прекращена.

"Для выполнения первоочередных задач, предприятия зоны отчуждения будут работать в штатном режиме с ограниченным количеством лиц и соблюдением всех санитарно-гигиенических рекомендаций", - отмечают в ведомстве.

Как сообщается, всех работников предприятий зоны отчуждения обеспечат средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

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