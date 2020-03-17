Киевские власти призвали горожан отказаться от использования общественного транспорта, а пассажиров без масок не будут допускать к поездке.

Об этом во вторник, 17 марта, заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает "РБК-Украина".

Так, в столице, с 18 марта, пассажиры без медицинских масок не смогут попасть в общественный транспорт.

"Касательно пассажирского автотранспорта. С завтрашнего дня допуск пассажиров в транспорт будет осуществляться исключительно в масках", - заявил Поворозник и добавил, что пользоваться общественным транспортом рекомендуется исключительно для поездки в аптеку, больницу или на работу.

Таким образом, киевлянам и гостям столицы придется сильно раскошелиться, чтобы один раз проехаться в муниципальном транспорте. В городе уже продают медицинские маски за 50 гривен/шт.

Ранее мы писали, что в рамках борьбы с коронавирусом в Киеве закроют метрополитен. Эта мера будет введена в действие уже сегодня, в 23:00.