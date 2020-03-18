Предлагаем гороскоп на среду, 18 марта. День благоприятен для занятий, которые давно откладывались, для упорной работы, ремонта, купли-продажи недвижимости и земельных участков. Не рекомендуется сегодня занимать деньги.

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Овен (21.03 - 20.04)

У Овнов на работе могут возникнуть небольшие затруднения. После решения всех рабочих моментов вам показан хороший отдых и общение с близкими, которые всегда поддержат вас в трудную минуту.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцам необходимо упорядочить рабочее пространство и наладить связи с людьми, которые могут оказать вам помощь или стать источником ценной информации. Такие действия позволят вести более продуктивную деятельность.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Звезды советуют Близнецам провести среду спокойно. Сегодня можно сделать некоторые шаги, чтобы наладить отношения с близкими и друзьями, а также устранить неразбериху в мыслях и делах. Есть вопросы в плане работы, но из-за это не стоит волноваться. Старые знакомые порадуют вас известиями.

Рак (22.06 - 22.07)

Внутри вас может проснуться сила и энергия: захочется практиковать физические упражнения, укреплять здоровье. При этом могут возникнуть сомнения в собственных желаниях или обида на тех, кто вас игнорирует. Сегодня важно обрести уверенность в себе и независимость от мнения окружающих.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам будут поступать предложения по работе, по вложению средств и проведению досуга. Не стоит тут же соглашаться, возьмите время, чтобы все хорошенько обдумать. Многие представители знака могут быть склонны к пессимизму. Чтобы не допустить мрачных мыслей, можно отвлечься на книги и фильмы. Вечером вы поймете, что все не так уж плохо.

Дева (24.08 - 23.09)

Дев может одолевать чувство усталости, вы станете менее активными. Однако период эмоционального спада также можно проводить полезно, если заниматься делами, которые не требуют больших усилий.

Весы (24.09 - 23.10)

Весам важно прислушаться к своему организму. Сегодня неплохой день для коротких поездок на личном авто - они могут вас порадовать. Встречи со старыми знакомыми также подарят приятные эмоции. Не упускайте шанс поднять себе настроение.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам сегодня захочется прийти на помощь друзьям - дельным советом или рекомендацией, деньгами или покупками. Любая помощь с вашей стороны будет принята с благодарностью. Главное - не пытаться переделать все дела за один день. День будет плодотворным, а вечер - расслабляющим.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня прекрасный день, чтобы произвести на своих знакомых хорошее впечатление: вы энергичны и готовы к самым смелым экспериментам. Важно искренне реагировать на события и тогда ваше природное обаяние вряд ли кого-то оставит равнодушным. Среда - самый подходящий день для начала онлайн-курсов. Не будет соблазна оставить все на полпути.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня подходящий день, когда можно применить свою интуицию для решения самых разных вопросов. Любая учеба вам будет даваться легко, а ваша решительность к действиям и смелые идеи заинтересуют даже отъявленных скептиков. Не исключено, что сегодня вы сможете справиться даже с теми задачами, которые еще вчера казались неразрешимыми.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня старайтесь рассчитывать на свой жизненный опыт и силы для достижения максимального эффекта. Ваши партнеры не смогут вам отказать в помощи, но вряд ли сделают все так, как надо. А вот компромиссные и хорошо обдуманные решения способны удержать ваш корабль на плаву.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня решающий день для организации образа жизни всей вашей семьи, удачными будут покупки, сделанные в середине дня. Они в очередной раз покажут, как умело вы справляетесь с финансовыми вопросами. День будет полон выгодных предложений.

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