В Кабмине рассматривают возможность вывоза украинцев из Германии, Чехии и Польши поездами. В настоящее время эвакуация наших граждан из других стран осуществляется авиационным транспортом.

Об этом на брифинге сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Мы в координации с Министерством иностранных дел сейчас активно работаем над тем, чтобы была возможность вывезти наших граждан не только авиационными рейсами, но и железнодорожными. Прежде всего это будет касаться направлений из Германии, Чехии и Польши", - сказал Криклий.

Он напомнил, что с 12 часов 18 марта в Украине в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирус прекращается осуществление всех железнодорожных, авиационных, в том числе междугородних и межобластных пассажирских перевозок. "Все рейсы, которые начнутся в 12 часов дня 18 марта, будут завершены. На завтра у нас запланировано 17 таких рейсов", - добавил министр.

Напомним, что Украина проведет эвакуацию своих граждан из Италии.

Также мы писали о том, что заробитчане в Италии боятся возвращаться в Украину из-за плохой медицины и угрозы травли.