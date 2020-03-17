В Украине могут ввести особые правила пользования связью. Это следует из соответствующего закона.

В документе данная мера не является первоочередной, однако приводится как возможная.

Слухи о введении чрезвычайного положения в Украине начали курсировать со вчерашнего дня, 16 марта. Тогда президент Владимир Зеленский выступил на телевидении. На вопрос ведущего он ответил, что не исключает введение особого режима в стране - если будет такая необходимость.

Источники "Страны" в партии "Слуга народа" сообщили, что парламентариев могут собрать на внеочередное парламента в ближайшие 24 часа, где и будет принято решение о запуске ЧП.

Подробно о том, какие еще меры власти могут ввести в случае ЧП выяснила "Страна". Это комендантский час, выдача еды по карточкам, ограничение Интернета, ограничение движения транспорта, в том числе личного. Подробнее - в нашем материале.