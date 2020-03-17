Во время экстренного заседания молдавского парламента во вторник депутаты приняли решение ввести в стране режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса на 60 дней.

Об этом сообщила спикер парламента Зинаида Гречаная, передает РИА Новости.

Ранее молдавское правительство по инициативе президента Игоря Додона решило ввести чрезвычайное положение и обратилось в парламенту с просьбой экстренно одобрить этот законопроект. Согласно местному законодательству, инициатива о введении режима ЧС должна исходить от правительства, а окончательное решение принимают депутаты.

"Главная тема сегодняшнего заседания - это введение режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса на 60 дней. Проект решения парламента был принят единогласно", - сказала Гречаная на заседании.

Напомним, по данным на 16 марта, в Молдове зафиксировали почти три десятка случаев заражения коронавирусом.

Ранее в Приднестровье из-за коронавируса объявили чрезвычайное положение.