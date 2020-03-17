Всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления "Ассоциация городов Украины" подсчитала, что из-за коронавируса и мер, которые принимаются в стране в связи с его распространением, местные бюджеты потеряют 15,6 миллиардов гривен, при этом 6,3 миллиарда из них - из-за законопроекта №3220, который сегодня приняла Верховная Рада.

Об этом идет речь в обращении "Ассоциации городов Украины", направленном 16 марта главе Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилу Гетьманцеву.

Так, в ассоциации уточнили, что не поддерживают проект Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины касаемо поддержки налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавируса" №3220.

Дело в том, что документ предусматривает частичное освобождение от налогооблажения с 1 марта по 30 апреля. Речь идет об основных местных налогах и сборах: плате на землю и налоге на недвижимое имущество, отличного от земельного участка.

"Эти изменения касаются источников доходов местных бюджетов, поступления которых составляет 13% в общем объеме. При это законопроект не предусматривает освобождение от налогообложения по налогам, которые зачисляются в государственный бюджет", - сказано в документе.

Ассоциация городов Украины подсчитала, что в таком случае местные бюджеты потеряют 6,3 млрд гривен: 5,4 млрд грн платы за землю, 0,9 млрд платы на недвижимость, отличную от земельного участка. При этом из-за коронавируса и мер, которые принимаются в связи с его распространением, местные бюджеты уже ожидают потери в размере как минимум 9,3 млрд грн или 3,2% годовых поступлений общего фонда местных бюджетов. Это связано с недополучением туристического сбора в связи с уменьшением потока туристов и единого налога – в связи с уменьшением деловой активности и закрытием некоторых заведений и учреждений, большая часть которых являются представителями малого и среднего бизнеса.

Таким образом общая сумма потерь составит 15,6 млрд грн или 5,3% годовых поступлений общего фонда местных бюджетов – без официальных трансферов.

При этом уточняется, что из-за карантина правительство выделило всего 100 миллионов на превоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служба и для пополнения госрезерва. Но нет гарантий, что эти средства дойдут до больниц и граждан. А только один город Днепр выделил почти 100 млн грн на закупку необходимого медицинского оборудования, лекарств, спецодежды и проведение профилактики.

Кроме того, в заявлении речь идет о том, что многие коммунальные медучреждения не смогут перейти на новую форму Национальной службы здоровья Украины с 1 апреля из-за недостаточных финансовых и кадровых ресурсов, проблем с материально-технической базой. Поэтому решение этих вопросов лягут на плечи местных бюджетов.

"Недофинансирование из государственного бюджета охраны здоровья на предоставление первичной, вторичной и теретичной медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий по ориентировочным подсчетам составляет более 25 млрд гривен", - заявляют в ассоциации.

О том же пишет Геннадий Корбан, глава общественного совета при мэрии Днепра.

"Друзья, у нас огромная проблема. С подачи Зеленского Рада проголосовала комплекс экономических мер по снижению налоговой нагрузки на экономику и малый и средний бизнес.

Я хочу видеть рожи этих советников, которые подсунули это президенту?

Этот закон положит всю страну.

Объясняю детально. Сегодня приняли закон, по которому государство на два месяца освободило всех юридических и физических лиц от уплаты земельных налогов и земельной аренды, которые поступают в местные бюджеты. Государство также отменило налог на недвижимость для физических и юридических лиц. И ко всему этому: государство отменило Единый социальный взнос для самозанятых, который платят за каждого работника при начислении зарплаты.

Покажите мне человека, который расскажет, где здесь снижение налоговой нагрузки на экономику и на малый и средний бизнес.

Первое. Основными плательщиками земельного налога и арендной платы за землю являются промышленные предприятия, предприятия энергетики, фабрики, Укрзализныця, а не владельцы парикмахерских, магазинов и ресторанов.

Второе: плательщиками налога на недвижимость являются физические лица, владеющие недвижимостью свыше 85 кв метров жилой площади. Скажите, где здесь население, большая часть которого проживает в советском жилом фонде, а, соответственно и так, не платит налог на недвижимость. Иными словами, от налога на недвижимость освободили тех, кто имеет по две-три-пять и более квартир. Частные дома и угодья.

Третье и самое главное: государство отменило ЕСВ для определенных категорий самозанятых на два месяца. ЕСВ является главным источником наполнения Пенсионного фонда страны. То есть одной рукой Зеленский обещает добавить по тысяче гривен пенсионерам, а другой рукой, очевидно, не осознавая этого, обрушает Пенсионный фонд страны, из которому ему нужно будет платить пенсии. Пилит сук, на котором сидит сам и вся его верховная власть.

Ну и главное. Лишая города земельных сборов и сборов на недвижимость власть не просто перетягивает на себя Конституционные полномочия местного самоуправления, а формирует огромную дырку в местных бюджетах. Эти поступления обеспечивают своевременную зарплату (защищенные статьи) учителям, медикам, социальным работникам, коммунальщикам, работникам транспорта и ЖКХ. В отличие от правительства новых лиц, которое провалило центральный бюджет, города сумели сманеврировать в этой ситуации и удержаться. Сегодня все держится на городах. Именно эти поступления дают возможность городам сегодня бороться с эпидемией коронавируса.

Какие экономические меры следовало бы предложить Зеленскому и его монобольшинству?

Первое. Вместо отмены налога на недвижимость для богатых отменить единый налог для предпринимателей первой и второй группы.

Второе - вместо отмены земельных налогов и аренды земли снизить налог на добавленную стоимость для крупных промышленных предприятий, которые и так вздохнули в связи со сменой курса гривны.

Третье - вместо отмены ЕСВ снизить акцизы на подакцизные группы товаров, такие как алкоголь, сигареты, светлые виды нефтепродуктов, газ и другое.

В этой связи кто-нибудь здравый остановите Зеленского.

Если закон будет подписан и вступит в силу, он приведет к катастрофическим последствиям.

Если рухнет экономика городов, никакой МВФ и продажа земли уже не помогут. Объясните кто-то это президенту".

Напомним, "Страна" писала о том, какие еще решения приняла Рада на экстренном заседании во вторник, 17 марта.