Черногория продолжает оставаться единственной страной Европы, где пока не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня сообщил в эфире черногорского телевидения эпидемиолог Института общественного здравоохранения Черногории Игор Галич, передает "Интерфакс-Украина".

По словам эпидемиолога, накануне анализы были сделаны 10 людям, таким образом, общее число людей, прошедших через эту процедуру, достигло 98.

"Все вчерашние тесты также были отрицательными", - сказал Галич.

Он добавил, что под санитарным наблюдением в настоящий момент находятся 1068 людей, из которых за 438 наблюдает Институт общественного здравоохранения.

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