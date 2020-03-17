В Национальном банке Украины подтвердили нехватку наличной валюты, так как до карантина доллары завозили на самолетах из-за границы.

Об этом во время брифинга сообщила замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова.

"Есть определенные трудности с наличным долларом, но это связано с тем, что до мероприятий, связанных с карантином, банковский сектор завозил наличную валюту самолетами из-за границы. Как вы знаете, сейчас пассажирские перевозки приостановлены не только в Украине, поэтому есть временные трудности", - сообщила она.

Напомним, что в Украине из-за дефицита наличного доллара его собираются везти КАМАЗами из Беларуси или президентским самолетом из США. В обменниках уже 29 грн/$.

Как сообщалось, НБУ будет хранить поступающую от банков наличку две недели из-за коронавируса.