Доллар не перестает дорожать на всех фронтах, но среднюю отметку в 29 грн/$ так и не перешагнул ее везде.

На черном рынке по состоянию на 16:05 20 марта средний курс покупки доллара был на уровне 27,97 грн/$, продажи - 28,33 грн/$, сообщает finance.ua.

В обменниках, по данным того же finance.ua, средний курс покупки доллара на 16:05 20 марта составил 27,21 грн/$, продажи - 28,63 грн/$. При этом в течение дня отдельные банки ставили курс покупки и по 29 грн/$.

Напомним, что НБУ обрушил гривну по отношению к доллару на 60 копеек и официальный бакс стоит дороже 27 гривен.

Также мы писали о том, что в Украине из-за дефицита наличного доллара его собираются везти КАМАЗами из Беларуси или президентским самолетом из США.