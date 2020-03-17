В Нацбанке с начала года потратили на поддержку гривни до $1 млрд. Резервы превышают $25 млрд и их достаточно для того, чтобы сгладить колебания.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий в ходе онлайн-пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"У нас на сегодня негативное сальдо интервенций - немного меньше $1 млрд, если считать с начала года. Резервы находятся на достаточном уровне – больше $25 млрд", - сказал он.

По его словам, центробанк и другие участники рынка удовлетворяют все заявки на покупку валюты.

Ранее сообщалось, что НБУ обрушил гривну по отношению к доллару на 60 копеек. Официальный бакс стоит дороже 27 гривен.

Также мы писали, что из-за прекращения авиаперелетов в Украине возник дефицит наличной валюты.