Лоукостер Wizz Air отключит возможность обработки жалоб пассажиров на своем сайте и автоматизирует возврат билетов. Такая мера была принята в связи с перегрузкой службы поддержки из-за влияния пандемии коронавируса на авиасообщение.

Об этом во вторник, 17 марта, передает информационное агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителей авиаперевозчика.

"Пассажирам, бронирование которых изменились, автоматически пересчитают 120%-ую компенсацию стоимости билетов на их счет WIZZ в форме кредита", - говорится в сообщении Wizz Air.

Также, вместе с внедрением автоматизации процесса возврата, лоукостер отключит возможность онлайн-регистрации жалоб до 14 апреля 2020 года. При этом компания утверждает, что все ранее поступившие запросы будут рассмотрены, однако это займет больше времени.

"Поскольку сейчас одним из наших приоритетов является разработка автоматической системы возмещения для туристических агентств, Wizz Air просит их связаться с колл-центром", - отмечают представители авиакомпании. Авиаперевозчик подчеркнул, что пассажиры, которые бронировали билеты через туроператоров, должны обратиться к ним для возвращения средств за билеты.

Напомним, что авиасообщение Украины с остальным миром было запрещено с 16 марта в 00:01 сроком на две недели.

Также мы писали, что за сегодня ряд украинских авиакомпаний выполнят более 40 международных перелетов для эвакуации украинцев на родину.