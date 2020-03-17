Население Украины на фоне подорожания доллара до 28-29 грн/$ купило $300 млн за первую неделю кризиса.

Об этом во время брифинга сообщил замглавы НБУ Олег Чурий во время брифинга 17 марта.

"С начала прошлой недели и до этого понедельника, это 5 рабочих дней…население купило 300 млн долларов", - сказал он.

Чурий добавил, что НБУ имеет достаточно резервов для поддержания рынка. "НБУ не рассматривает введения каких либо ограничений… Введение ограничений будет иметь негативный эффект", - добавил замглавы НБУ.

Напомним, что НБУ обрушил гривну по отношению к доллару на 60 копеек и официальный бакс стоит дороже 27 гривен.

Также "Страна" писала о том, что наличный доллар собираются везти КАМАЗами из Беларуси или президентским самолетом из США.