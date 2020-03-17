Франция на 3 месяца продлила срок действия документов, позволяющих иностранцам пребывать в стране. Такое решение было принято в связи с закрытием европейских границ из-за пандемии коронавируса COVID-19.

С таким заявлением выступила префектура полиции Парижа во вторник, 17 марта.

"Чтобы обезопасить пребывание на территории Франции иностранцев в обычных ситуациях и избежать ограничения их прав, предоставленных действующим видом на жительство..., действие документов, срок действия которых истекает, продлевается на три месяца, начиная с 16 марта", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что данное решение распространяется без исключения для всех иностранцев во Франции и касается долгосрочных виз, видов на жительство (кроме работников дипломатических и консульских учреждений), временных видов на жительство, удостоверений искателей убежища и документов тех, кто уже ожидает получения вида на жительство.

В то же время прием заявок на получение вида на жительство и документов на оформление убежища временно приостановлен.

Напомним, что Франция вводит беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом, включающие отмену уже назначенных выборов, а также транспортную блокаду.

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