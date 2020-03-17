В украинских больницах во вторник, 17 марта, наблюдается аншлаг. Дело в том, что сегодня последний день, когда делают плановые операции: с 18 марта они будут отложены в рамках карантинных мер, утвержденных Кабмином.

Об этом рассказала читательница "Страны", у которой сегодня в первой узловой больнице железнодорожной станции "Дарница" оперировали маму.

По ее словам, в хирургическом отделении этой больницы 17 марта делают 13 операций. Врачи не успевают на обходы всех пациентов, носятся "в мыле", в панике. А тех, кто перенес несложную операцию и находится в легком состоянии, будут стараться быстрее перевести из реанимации в палату, потому что в отделении интенсивной терапии мест на всех не хватает.

Обычно, по словам читательницы "Страны", пациент находится после операции в реанимации до утра следующего дня. Сегодня же уже через несколько часов прооперированных переводят в палату - чтобы на ночь не занимать койку.

"Врач после операции даже не успел выйти и сказать два слова, как прошла операция. Времени не было, он сразу на другую операцию побежал", - рассказала читательница "Страны".

С завтрашнего дня больницу закрывают на поступление больных, но проведывать родных будет можно, добавила она.

"Мы очень хотели прооперировать маму сегодня, потому что из-за карантина операция бы перенеслась на неопределенный срок. Нам повезло, что сегодня успели. Завтра отделения начинают закрывать и людей отправляют в отпуск за свой счет, из медперсонала в больнице останутся единицы", - сообщила наша читательница.

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