По данным на вторник, 17 марта, в России подтвердили 114 случаев заражения коронавирусом. За сутки число больных увеличилось на 21 человека.

Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, пишет ТАСС.

"В РФ на текущий момент зарегистрировано 114 заболевших в 26 регионах страны. Из них пять уже выздоровели и выписаны, 109 человек находятся в стационаре, у 106 из них заболевание проходит в легкой форме без каких-либо симптомов", - сказала она.

Необходимости всем гражданам РФ приходить тест на выявление коронавируса на данный момент нет. "Я хочу обратиться к нашим гражданам, что необходимости всем проводить тест на коронавирус на данный момент времени нет", - сказала Голикова.

Также сообщается, что правительство поставило в регионы 427 тыс. тест-систем на выявление коронавируса. По словам Голиковой, из всех зараженных 104 случая - завозные, 10 заразились уже на территории РФ.

За прошедшие сутки четыре новых случая были зафиксированы в Москве, по два — в Самарской, Калининградской и Московской областях. По одному случа

В Архангельской, Тверской, Московской, Нижегородской, Калужской, Тамбовской, Пензенской, Свердловской и Ярославской областях, Татарстане Хакасии и Красноярском крае сутки выявлено по одному случая заражения коронавирусом.

Напомним, 16 марта в России за сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось в 1,5 раза и приближается к сотне.

Как сообщалось, Россия объявит о полном закрытии границы в среду.