Несмотря на сообщения правительства о том, что во время карантина банки продолжат работать, первый украинский банк уже остановил продажу валюты и закрыл часть отделений.

В Альфа-банке сообщили, что валюту временно не продают из-за ее дефицита, который последовал за закрытием границ и авиасообщения, а некоторые отделения закрывают из-за ситуации с коронавирусом.

В остальных же банках, как выяснила "Страна", график работы отделений не меняется. При этом, их в течение дня могут закрывать на дезинфекцию.

Теперь мы разобрались, как будут работать банки на карантине и что будет с кредитами и оплатой коммуналки.

Альфа-банк

16 марта на сайте банка появилось объявление о том, что приостанавливается работа 45 отделений по всей Украине. Из них 10 - в Киеве, 10 - в Харькове, 6 - в Одессе, 3 - во Львове, 3 - в Полтаве, 3 - в Хмельницком, 2 - в Херсоне, по одному в Запорожье, Ужгороде, Тернополе, Николаеве, Черновцах, Каменце-Подольском, Знаменке и Гайвороне (последние два Кировоградская область). При этом в этих городах продолжают работать отделения, где клиенты обслуживаются в полном объеме.

В банке сообщили, что изменения в работе связаны с мерами по предупреждению распространения коронавируса в Украине. "Банк как социально ответственная компания проявляет заботу как о клиентах, так и о сотрудниках" - пояснили финучреждении.

Кроме того, в отделениях Альфа-банк Украина временно ограничили выдачу и продажу долларов из-за того, что американской валюты нет в наличии. "Временные ограничения на выдачу и продажу клиентам долларов США связаны исключительно с отсутствием поставки банкнот иностранной валюты в Украину из-за закрытия границ и авиасообщения как с США, так и со странами ЕС. В настоящее время банк активно ищет альтернативные способы доставки наличной валюты в страну" - говорится в сообщении на сайте банка.

При этом банк без ограничений выдает гривны, а также проводит безналичные платежи во всех валютах. Также работают все онлайн-сервисы банка: мобильное приложение Alfa-Mobile Ukraine, интернет-банкинг My Alfa-Bank, сервис погашения кредитов Альфа-Погашение. В штатном режиме работает контакт-центр банка.

Ощадбанк

Пока другие банки в целом сообщают, что отделения продолжат работу, но по новым правилам относительно очередей и количестве людей в помещении. Об ограничениях по доллару, кроме Альфа-банка другие учреждения официально не сообщают.

Государственный "Ощадбанк" 17 марта сообщил, что его отделения продолжат работать в штатном режиме. При этом в них усилили дезинфекцию.

"Согласно решению Минздрава на период карантина закрывается перечень заведений. Но ради наших клиентов двери "Ощадбанка" остаются открытыми. Сегодня отделения банка работают в по расписанию. А для профилактики распространения коронавируса мы предпринимаем следующее: введен режим дополнительной тщательной дезинфекции рабочих мест, помещений отделений, касс пересчета, инкассаторских автомобилей и другое, а все сотрудники придерживаются профилактических мероприятий и правил личной гигиены" - сообщается на станице банка в Facebook.

При этом клиентам настоятельно рекомендовали обойтись без визитов в отделение и использовать дистанционные каналы: Ощад 24/7 - для физических лиц, Corp Light - для юридических лиц, а также чат-боты, веб-чат, веб-звонок, почту: oschadbank.ua/chat.

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"Рекомендуем оплачивать коммунальные услуги в Ощад 24/7 или на сайте: oschadbank.ua" - написали в Ощаде.

Укргазбанк

В еще одном государственном банке - "Укргазбанке" - сообщили, что все отделения работают в штатном режиме без каких-либо ограничений. Единственное - меньшее количество клиентов в отделениях. Посетителям советуют пользоваться онлайн-инструментами.

"Мы предусмотрели все меры безопасности и для тех украинцев, которые будут посещать отделения Укргазбанка: все наши помещения регулярно и тщательно дезинфицируются, все посетители проверяются на повышенную температуру и обеспечиваются надежными средствами дезинфекции рук, а все сотрудники банка полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты" - сообщил председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

Приватбанк

В "Приватбанке" отделения также продолжат работу. При этом в них будет обязательный обеденный перерыв с 12:30 до 13:30. Во время него будут дезинфицировать входные ручки, клавиатуры банкоматов, терминалов, проводить влажную уборка с использованием антибактериальных средств, проветривать помещение. Сотрудников с симптомами ОРВИ не будут допускать к работе. Кроме того, отделения "Приватбанка" не будут работать в субботу-воскресенье и в праздничные дни.

Пумб

В банке "Пумб" сообщили, что отделения работают, но в них ввели новые правила пребывания во время карантина: клиенты в очереди должны стоять на расстоянии не менее метра друг от друга, а если в помещении находятся 3-5 человек, то "хвост" очереди должен быть на улице.

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"Соблюдайте дистанцию не менее 1 м от других посетителей. Если количество клиентов в отделении более 3-5-ти - ожидайте свою очередь на улице, а также с соблюдением безопасного расстояния" - говорится в сообщении "Пумба".

Райффайзен Банк Аваль

В "Райффайзен Банк Аваль" также сообщили, что отделения работают, как обычно.

"Наши отделения работают по обычному графику, мы регулярно проводим в них дезинфекцию и следим за состоянием здоровья наших сотрудников.

Вместе с тем, советуем вам по возможности оставаться дома и решать финансовые вопросы через Raiffeisen Online. Вы всегда можете погасить кредит, открыть депозит, сделать перевод, заплатить за коммунальные услуги через наш интернет-банкинг" - сообщили в этом банке.

Укрсиббанк

Похожие рекомендации и у "Укрсиббанка", отделения которого продолжат работать. Клиентам советуют использовать услуги мобильного банкинга и безналичную оплату при покупках и оплате проезда в транспорте. Также в банке сообщают, что с 17 марта вводятся временные ограничения на допустимое количество одновременного пребывания клиентов в помещении отделений. "Одновременно в отделении банка сможет находиться от 3 до 5 человек в зависимости от размера помещения" - говорится на сайте "Укрсиббанка".

Что с будет кредитами и коммуналкой

17 марта Верховная Рада приняли закон о коронавиурсе №3220, по которому карантин приравнивается к форс-мажорным обстоятельствам, то есть за просрочку кредита пени не будет. После принятия закона украинцы будут освобождены от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам с 1 марта по 30 апреля.

Также закон предусматривает, что с марта и до конца апреля все физические лица-предприниматели (ФОП) будут освобождены от уплаты единого социального взноса (ЕСВ). Временно будут отменены штрафы и пеня за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ и несвоевременное представление отчетности по ЕСВ.

Что касается просроченной оплаты коммунальных услуг, то Верховная Рада запретила штрафовать и выселять украинцев за просрочку оплаты коммуналки во время карантина и в течение 30 дней со дня его отмены. Об этом говорится в принятом законопроекте №3219.

Кроме того, потребителям не будут отключать газ и электричество за долги во время карантина. "Конечно, платить за ЖКХ необходимо, но хочу обратиться к гражданам, особенно к тем, кто находится в зоне риска: если вы видите очередь в банке или центре обслуживания – воздержитесь. Будут приняты соответствующие решения, чтобы не было ухудшений для потребителей", - заявил сегодня глава профильного комитета Верховной Рады Андрей Герус, которого называют возможным кандидатом на пост министра энергетики и экологии.