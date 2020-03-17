В ближайшее время из-за корононавируса режим ЧС могут ввести в столице РФ Москве. В связи с этим будет прекращена работа общественного транспорта, в том числе и метро, а город закроют на въезд.

Об этом 17 марта пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к мэрии и федеральному правительству.

Уточняется, что режим ЧС предусматривает закрытие всех предприятий и организаций города, кроме ответственных за жизнеобеспечение и экстренных служб. Для населения работать будут только продуктовые магазины и аптеки.

Транспорт, в том числе и метро, прекратит работу, а выехать или въехать в город будет запрещено даже на личном транспорте. Также якобы планируется введение комендантского часа (гражданам нельзя будет выходить на улицу без специального разрешения), улицы будет патрулировать полиция и Росгвардия.

Нарушителей противоэпидемиологического режима будут задерживать и наказывать штрафом или арестом до 30 суток, заявила юрист Алена Амулекс.

Все силовые структуры находятся в состоянии готовности к введению ЧС, подтверждает человек, близкий к федеральному правительству.

В московской мэрии и в штабе по борьбе с коронавирусом введение режима ЧС пока не комментируют.

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