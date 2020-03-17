В среду, 18 марта, во всех областях Украины будет тепло, ясно и сухо, а на выходных ожидается похолодание, возможно, с мокрым снегом.

Об этом 17 марта сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Температура воздуха в течение дня 18 марта (день наступления полных запретов в Украине - Ред.) ожидается +8...+12 градусов, на западе - до +10..+15 градусов", - прогнозирует она. Что же касается погоды в столице, то в среду в Киеве также будет солнечно и тепло - до +10 градусов днем. А в четверг, 19 марта, будет еще теплее - до +15 градусов в дневное время.

"На выходных существенно похолодает и даже возможен мокрый снег. Как и где? Будет в следующих прогнозах", — обещает Наталья Диденко.

Фото: facebook.com

Напомним, что синоптики сообщили, как прогреется воздух в Украине после ночных морозов.

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