Из окна киевской больницы выпал пациент на припаркованную рядом "Toyota Prado". В результате инцидента, пострадавший получил сильные повреждения.

Информация о происшествии появилась в телеграм-канале "Киев Оперативный".

Во вторник, 17 марта, из окна больницы №12 в Киеве ул. Подвысоцкого выпал один из пациентов. Врачи, которые обнаружили мужчину, заявили о его тяжелом состоянии.

На данный момент киевские полицейские прибыли на место происшествия, чтобы установить обстоятельства случившегося.

Фото: Киев Оперативный

Напомним, что недавно Голосеевском районе Киева по адресу улица Антоновича 103а из 20-этажного жилого дома выпала девушка. От полученных травм она скончалась.

Ранее мы писали, что в Оболонском районе столицы молодой парень выпал с 8 этажа многоэтажки во время общения с девушкой.