В Киеве мужчина выжил после падения с окна больницы на "Тойоту Прадо"
Из окна киевской больницы выпал пациент на припаркованную рядом "Toyota Prado". В результате инцидента, пострадавший получил сильные повреждения.
Информация о происшествии появилась в телеграм-канале "Киев Оперативный".
Во вторник, 17 марта, из окна больницы №12 в Киеве ул. Подвысоцкого выпал один из пациентов. Врачи, которые обнаружили мужчину, заявили о его тяжелом состоянии.
На данный момент киевские полицейские прибыли на место происшествия, чтобы установить обстоятельства случившегося.
Фото: Киев Оперативный
Напомним, что недавно Голосеевском районе Киева по адресу улица Антоновича 103а из 20-этажного жилого дома выпала девушка. От полученных травм она скончалась.
Ранее мы писали, что в Оболонском районе столицы молодой парень выпал с 8 этажа многоэтажки во время общения с девушкой.