Более 3600 тысяч граждан Украины за границей зарегистрировались в украинских посольствах и попросили вернуть их домой.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дед Егор Божок во время брифинга представителей Минздрава, МИДа и Мининфраструктуры.

"Паника отменяется... За последние сутки нам удалось вернуть домой уже несколько тысяч сограждан. Работа продолжается. Пути возвращения – не только воздушные, мы используем и наземные. Работа с пограничными странами и другими нашими партнерами налажена и продолжается. Консулы Украины на местах держат ситуацию под контролем. На сегодня у нас зарегистрированы 3644 наших соотечественника, которые пожелали идентифицировать себя в наших посольствах и обратились с просьбой о возвращении домой. Работа с этими людьми ведется – и они вскоре прибудут домой", - рассказал он.

Кроме того, Божок уточнил, что лучший способ заявить о своих потребностях за границей – идентифицировать себя в соответствующем посольстве через онлайн-систему "Друг".

По его словам, МИД старается не оставить без внимания ни одного украинского гражданина.

Напомним, посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил, что почти 2 тысячи украинцев заполнили на сайте посольства Украины в Польше специальный формуляр, указав, что не могут вернуться домой и ожидают эвакуации.

Как сообщалось, в Европе застряли две тысячи украинцев. Их будут собирать из разных стран в группы и отправлять на родину.