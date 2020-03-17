"Вместо поцелуев - подмигивай". Потап, Надя Дорофеева и другие звезды рассказали, как не заразиться коронавирусом. Видео
Украинские музыканты, блогеры, спортсмены и бизнесмены записали видеообращение, в котором рассказали, какие правила нужно соблюдать в условиях эпидемии коронавируса.
Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Министерства охраны здоровья.
В записи ролика приняли участие продюсер и музыкант Алексей Потапенко (Потап), Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (группа "Время и стекло"), спортсмен-легкоатлет Сергей Бубка, тревел-блогер Антон Птушкин, певицы Jerry Heil и Michelle Andrade, музыкант и композитор Дмитрий Шуров (Pianoбой), певец Павел Зибров, кулинарный эксперт Евгений Клопотенко, ведущая Маша Ефросинина, бизнесмен Гарик Корогодский, а также заместитель главы МОЗ Виктор Ляшко.
Они озвучили основные рекомендации, которые должны соблюдать люди во время эпидемии коронавируса: отказ от употребления сырых мяса и яиц, соблюдение дистанции с окружающими не меньше полутора метров, отказ от рукопожатий поцелуев и объятий (можно заменить подмигиванием и другими бесконтактными приветствиями), а также обязательные дезинфекция и мытье рук.
Видео: YouTube/ Міністерство охорони здоров'я України
Напомним, вокалист "Другой реки" Харчишин попал в больницу с подозрением на коронавирус.
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