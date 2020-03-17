Сегодня, 17 марта, в Украине первый день тотального карантина. По рекомендации МОЗ многие компании перевели своих сотрудников на дистанционную работу. Также по условиям карантина работать будут только продуктовые магазины, аптеки и АЗС.

Однако многих больше всего огорчил факт отсутствия досуга в свободное время, поэтому "Страна" подобрала топ 5 сериалов, которые стоит посмотреть на карантине.

1. "Черное зеркало"

Научно-фантастический сериал-антиутопия от Netflix, который рассказывает о мире, где люди ни минуты не могут прожить без технологий, которые приносят им вместо радости, вред и страдания. Каждая серия рассказывает разную историю. Особенно рекомендуем посмотреть серию под названием "Люди против огня".

2. "Чужак"

Детектив, снятый компанией HBO по одноименному роману мастера ужасов Стивена Кинга. Сериал расскажет историю примерного семьянина, авторитетного тренера школьной бейсбольной команды, любящего супруга, прекрасного преподавателя по английскому языку, отца двух дочерей Терри Мейтленда, которого обвиняют в жестоком убийстве одиннадцатилетнего мальчика Фрэнка Питерсона. Сериал для любителей пощекотать нервы находясь в самоизоляции.

3. "Корона"

Исторически-драматический сериал, снят Netflix, который расскажет о жизненном пути королевы Елизаветы II, а также о истории монаршей Великобритании. Примечательно, что сериал ведется от лица главной героини, показывая все взлеты и падения королевы Англии.

4. "Фарго"

Криминальный сериал от FX, который в первом сезоне заставит вас проживать каждую минуту вместе с главным героем - обычным страховым агентом Лестером Найгаарда. Вся жизнь героя больше напоминает падение в пропасть: от него отвернулись все родные и близкие люди, а сам Лестер с кучей комплексов и недостатков давно не верит в себя. Однако все изменит одна встреча…

5. "Половое воспитание"

Комедийно-драматический сериал расскажет о трудностях подростков, учащихся в средней школе. В центре событий стеснительный мальчишка Отис Томпсон, который боится строить отношения с девушками. Парню не может помочь даже мать, которая является известным секс-терапевтом. Особенно рекомендуем посмотреть сериал родителям подростков.