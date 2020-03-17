Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с должности и.о. директора Государственного бюро расследований и назначении ее не пост генерального прокурора.

Соответствующие указы обнародован во вторник, 17 марта, на сайте президента.

"Освободить Венедиктову Ирину Валентиновну от временного исполнения обязанностей директора Государственного бюро расследований", - говорится в тексте указа №89.

В указе № 90 значится: "Назначить Венедиктову… генеральным прокурором".

Как известно, Ирина Венедиктова родилась 21 сентября 1978 года в городе Харькове. Окончила с отличием Харьковский национальный университет внутренних дел по специальности "Правоведение" и "Менеджмент". С августа по декабрь 2019 года занимала должность главы комитета ВР по вопросам правовой политики. 28 декабря 2019 года была назначена на должность и.о. директора Государственного бюро расследований.

Доктор юридических наук (2013 год), член ряда редакционных коллегий научных профессиональных изданий и специализированных ученых советов.

Напомним, сегодня утром Верховная Рада согласилась назначить генерального прокурора Ирины Венедиктовой. За такое решение на внеочередном пленарном заседании во вторник утром проголосовали 269 народных депутатов.

Ранее "Страна" подробно писала о том, что известно о первой женщине-генпрокуроре Ирине Венедиктовой и чего от нее ждать .