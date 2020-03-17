Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер озвучила на брифинге название лекарства, которое можно применять для самолечения коронавируса.

Таким образом медики рекомендуют принимать самый обычный парацетамол. При этом специалисты ВОЗ предупредили, что заразившимся коронавирусом гражданам опасно использовать ибупрофен и содержащие его препаратов для лечения инфекции. По словам Линдмайер, в настоящее время проводятся исследования возможных рисков смертности от пневмонии COVID-19, вызванной вирусом SARS CoV-2, при приеме ибупрофена.

В то же время, если ибупрофен прописан по медицинским показаниям, от его использования не стоит отказываться, добавила Кристиан Линдмайер.

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