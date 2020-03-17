Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться уже на следующей неделе, вопреки принятому сегодня постановлению о приостановке работы депутатов в сессионом зале.

Об этом во вторник, 17 марта, заявил глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия.

"Ближайшее внеочередное (заседание, - ред.)... Мы перевели всех в режим военного дежурства нашего внутреннего состояния для того, чтобы была полная мобилизация, чтобы за 24 часа все имели возможность, даже если они поехали домой, собраться и провести внеочередную сессию. Следующее, я думаю, что может быть в начале следующей недели", - сказал Арахамия.

Депутат добавил, что в случае острой необходимости парламент соберется уже на этой неделе.

Видео: YouTube/ LBTV

Напомним, что украинские власти ведут подготовку к введению чрезвычайного положения в стране, этот вопрос решится в течение нескольких дней.

Ранее мы писали, что этой ночью правительство одобрило введение ужесточенного карантина в Украине. Меры касаются общественного городского транспорта, междугородных перевозок, работы учреждений и массовых собраний.