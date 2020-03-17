Министерство здравоохранения Израиля призывает граждан не выходить из дома из-за коронавиурса. А если вышли - делать это на короткое время и держать дистанцию.

Об этом пишет Reuters во вторник, 17 марта.

Заместитель гендиректора министерства здравоохранения профессор Итамар Гротто призвал граждан страны оставаться по домам и держать дистанцию в два метра. "Люди еще не усвоили, что ситуация изменилась, - заявил Гротто. - Мы разрабатываем подробные инструкции для населения, как вести себя, но требуется также встречная инициатива. Это необходимость".

Профессор Гротто также отметил: "Фотографии, которые мы видим в прессе, - сделанные на пляжах, в парках, - показывают, что люди относятся к ситуации, как будто речь идет о дополнительных выходных или отпуске. Но это не так. Мы рекомендуем оставаться по домам, это предельно важно. Можно выходить на улицу, но на короткое время. Мы должны поддерживать физическую форму, это часть нашей новой реальности, и, опять же, сборища людей более десяти человек недопустимы".

Кроме того, как сообщает сегодня израильский сайт newsru.co.il, министерство здравоохранения Израиля распространило новые распоряжения для населения в рамках борьбы с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.

Издание публикует распоряжение минздрава полностью:

1. Выходить из дома разрешается только в случае необходимости: на работу, за продуктами и лекарствами, за медицинской помощью и в других крайних случаях.

2. Запрещено посещение парков, детских площадок, пляжей, бассейнов, библиотек, музеев, заповедников, парков и других общественных мест. Разрешается только семейные выходы из дома с детьми и выгул собак.

3. Запрещено проведение любых кружков, в том числе частных, для любого числа участников. Разрешается проводить спортивные занятия на открытом воздухе при участии не более пяти человек, которые будут находиться на расстоянии двух метров друг от друга.

4. Не следует принимать в доме гостей и посещать родственников и друзей.

5. Пожилым людям и людям любого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется покидать дом.

6. Не рекомендуется в период действия новых распоряжений посещать дантистов. Посыльным следует оставлять пакеты у дверей. На рабочем месте следует сохранять дистанцию в два метра.

Минздрав также призывает ездить в лифте только по одному, избегать пользоваться общественным транспортом (по этому поводу вскоре будут опубликованы отдельные указания).

В новых распоряжениях указано, что гражданам разрешается совершать десятиминутные прогулки в уединенных местах.

Минздрав рекомендует без крайней необходимости не посещать поликлиники и больницы и как можно больше пользоваться медицинскими услугами по интернету и телефону. В случае недомогания следует немедленно изолировать себя от остальных членов семьи. Если вам кажется, что у вас нечто более серьезное, чем простуда, следует немедленно связаться с вашим лечащим врачом или центром обслуживания вашей больничной кассы.

Во вторник, 17 марта, министерство здравоохранения Израиля сообщило, что 324 израильтянина заразились коронавирусом.

Напомним, что Израиль потребовал от иностранцев как можно быстрее покинуть страну.

Также мы писали о том, что в Израиле ввели тотальный карантин для приезжих.