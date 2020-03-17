В Министерстве здравоохранения Украины не исключают, что карантин, введенный в стране для недопущения распространения коронавируса, будет продлен спустя две недели, если того потребует ситуацию.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, запись опубликована в Facebook.

"Продолжается карантин с учетом эпидемической ситуации у соседей, в странах Европейского союза и на территории Украины. Все меры, которые мы предпринимаем, сегодня мы предпринимаем с превентивной целью. В то же время мы не исключаем введения мер реагирования в случае массового распространения заболеваемости на территории Украины", - заявил Ляшко.

По его словам, Минздрав обратится в Кабмин с позицией о возможности продления карантина ближе к дате завершения действующего срока карантина.

Видео: Facebook/ УНН - Українські Національні Новини. Ляшко про продление карантина - с 40:57

Напомним, 16 марта Кабмин утвердил 10 пунктов тотального карантина в Украине. Речь идет в том числе о закрытии метро в крупных городах, запрете работы ресторанов и ТРЦ, ограничении количества людей, которые могут одновременно пользоваться общественным транспортом.