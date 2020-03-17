В Луганской области, в связи с ужесточением режима карантина в Украине, закрыты все непродовольственные магазины, общепиты, торгово-развлекательные и спортивные центры. В маршрутках региона соблюдается правило об ограничении количества пассажиров до 10 человек.

Об этом во вторник, 17 марта, сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

"С сегодняшнего дня действует мое распоряжение относительно достаточно жестких ограничений в области. Мы принимаем меры для предотвращения распространения этой болезни на территории Луганской области. Результаты экспресс-тестов, которые уже проведены, являются негативными. Заболевших коронавирусом у нас нет. Однако мы и в дальнейшем должны заботиться о безопасности людей", - заявил глава области.

Также руководитель региона заявил, что все заведения общественного питания на данный момент закрыты, однако если их владельцы захотят, может быть организована доставка еды.

"Подлежит закрытию уличная торговля, в частности, на рынках и ярмарках. Ограничено передвижение в маршрутках до 10 человек. Передвижение людей в большом количестве контролировать будут правоохранительные органы. Важно, что аптеки, банки, продуктовые магазины, АЗС будут работать и в дальнейшем", - отметил Гайдай.

Дополнительно в отделения "Укрпочты" и "Новой Почты" направлены рекомендации об ограничении количества клиентов в помещениях до 3-4 человек одновременно. Еще одна инициатива луганских властей - мониторинг пожилых жителей от 65 лет, который совершают работники соцслужб.

"К перевозчикам и предприятиям торговли, который будут поднимать цены в этот период, будут приняты меры согласно с украинским законодательством", - добавил Гайдай.

Скриншот: Луганская областная государственная администрация в Фейсбук

Напомним, что Кабинет министров утвердил 10 пунктов ужесточенного карантина в Украине. Меры касаются общественного городского транспорта, междугородных перевозок, работы учреждений и массовых собраний.

Однако не во всех украинских городах жители с пониманием восприняли новые меры борьбы с коронавирусом. Так, в Запорожье торговцы вышли на митинг протеста из-за запрета торговать на рынке во время карантина.